Пока идет война, все мужчины должны быть в Украине — Шмыгаль 10 мая, 03:02 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Facebook)

Во время военного положения в Украине не планируют открывать границу для мужчин призывного возраста, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

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«Во время военного положения это [выезд мужчин призывного возраста за границу] не планируется. Здесь действительно военные принимают решения, но я считаю, что, пока идет война, все мужчины должны быть в Украине», — заявил он.



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4 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала говорил, что сейчас «идет дискуссия» о том, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили краткосрочный выезд за границу:

«Те же волонтеры уезжают с обязательством вернуться. Бизнесмены, ученые, многие категории, которые в этом нуждаются. Но для этого нужно изменение мобилизационного законодательства… Дискуссия продолжается».

После начала полномасштабного вторжения России в Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию. Сейчас призывают тех, у кого есть опыт прохождения военной службы или опыт прохождения учебных сборов во время мирного времени. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

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