Политолог Игорь Рейтерович считает популистским шагом заявление спикера парламента Руслана Стефанчука , что Верховная Рада Украины рассматривает вопрос разрешения выезда за границу мужчинам до 25 лет.

«Здесь только политический подтекст, мне кажется, есть. Это достаточно популистский шаг. С одной стороны, я абсолютно понимаю логику. И, действительно, это странное ограничение, которое действовало для людей этого возраста относительно выезда, например, за границу», — отметил в эфире Radio NV Рейтерович.



Но, замечает политолог, есть другая сторона этого вопроса и военный взгляд на него:

«Я прочитал несколько сообщений военных по этому поводу, и, поверьте, там категорически негативная позиция. Потому что, согласно их логике, эти молодые люди должны потом стать вместо них, когда завершится война. Завершится война и наши военные, которые сейчас воюют, пойдут отдыхать, а они могут быть срочниками, которые определенное количество лет будут их замещать. Не во время войны, я еще раз это подчеркиваю. И поэтому военным, например, эта идея не слишком понравилась».

Но, добавляет Рейтерович, инициатива может понравиться определенной части электората:

«Здесь есть чисто такой расчет. И цель, мне кажется, больше такого характера — не характера решения проблемы, а характера понравиться определенным частям населения».

Сейчас выезжать за границу имеют право мужчины в возрасте до 18 и более 60 лет, а также те, которые исключены с воинского учета по состоянию здоровья.

27 мая министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что дети после завершения 11-го класса выезжают за границу, однако это явление не массовое.

29 мая член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада Украины работает над вопросом о возможности выезда за границу для украинских мужчин в возрасте до 23−24 лет.

В то же время вопрос возраста он назвал достаточно чувствительным, поскольку сложно определить возрастную границу, когда человек может выезжать за границу. Нардеп анонсировал соответствующие законодательные изменения в краткосрочной перспективе.