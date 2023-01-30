Нардеп Слуги народа предлагает Кабмину отменить запрет на выезд женщин-депутатов 30 января, 20:59 Граница Украины (Фото:ЛБ)

Нардеп от Слуги народа Виталий Безгин предлагает снять запрет на выезд за границу для женщин-депутатов.

Безгин обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю из-за постановления Кабинета министров от 27 января, которое позволяет выезжать представителям власти за границу только в командировку и к детям.

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По словам Безгина, в решении СНБО и указе президента «не идет речь о депутатах местных советов (кроме руководящих должностей)», но данный пункт появился в решении Кабмина.

Нардеп считает, что «норма, которая выписывает условия пересечения границы женщинами-депутатами местных советов в решении КМУ выписана непонятно: не ясно, достаточно быть женщиной, чтобы выезжать за границу без командировки, или для этого должно быть условие о посещении детей до 18 лет».

«Если правительство предполагало посещение, то это парализует работу пограничников, учитывая количество депутатов местных советов и необходимость по каждой женщине проверять, действительно ли дети за границей. Это единственный эффект от данной нормы», — уверен Безгин.

По его мнению, подобный шаг может привести к «тенденции на сложение женщинами-депутатами местных советов мандатов и разрушению системы местного самоуправления в стране».

Движение Чесно подчеркивает, что депутаты местных советов не получают заработной платы, в отличие от народных депутатов. Они, как правило, имеют основную работу — и их основное место работы может предусматривать и заграничные командировки.

«Поэтому депутаты могут оказаться перед выбором: волонтерить на общество или работать», — считают в Чесно.

27 января Кабинет министров по поручению СНБО принял постановление о запрете выезда чиновников и госслужащих за границу во время войны без уважительных причин.

23 января Совет нацбезопасности и обороны запретил всем должностным лицам центральной и местной власти выезжать за границу с негосударственной целью. Кабмину поручили в течение пяти дней разработать правила пересечения границы чиновниками.

