«Нас готовят к прорыву на Азовское море». Что дает ВСУ последний список вооружений, предоставленный Западом — ответ эксперта

20 января, 23:25
Поделиться:
Украинские военные перевозят снаряды около линии фронта в Запорожской области, 5 января 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные перевозят снаряды около линии фронта в Запорожской области, 5 января 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, рассказал в эфире Radio NV, как страны Запада удовлетворили запрос Украины на предоставления вооружения и техники, необходимых для начала освобождения побережья Азовского моря.

https://www.youtube.com/embed/QuH5cugD_w4

«Исходя из того, что примерно мы видим около половины [списка передаваемого вооружения] и так всегда было, то в принципе — [возникает возможность] выполнить прорыв к азовском побережью», — отметил эксперт.

Видео дня

Читайте также:

Слева направо на переднем плане: министр обороны Германии Борис Писториус, министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Украины Алексей Резников, немецкая авиабаза Рамштайн, 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay) Германия разочаровала, США вдохновили. Украине пока не дадут танки Leopard, но прочат большое наступление весной — итоги восьмого Рамштайна

По словам Свитана, основная цель украинских сил — отрезать россиян в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей от снабжения и лишить сухопутного коридора в Крым.

«Нас к этому готовят, подтверждают те запросы, которые месяц назад давал наш главком, для выполнения этого стратегического прорыва: выхода на азовское побережье, отсечение херсонско-крымской группировки российских войск от снабжения с России, пересечение сухопутного коридора. Вот этого всего для [этих целей] хватит», — добавил он.

«Перевод российской группировки [на юге Украины] в окружение, а дальше уже дело техники и времени — выдавливание и уничтожение этих войск, которые останутся в Херсонской области и Крыму», — резюмировал эксперт.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что разведка наблюдает признаки подготовки России к новому наступлению на Запорожском направлении, но, по данным ГУР, это может быть дезинформационной кампанией.

Читайте также:
«Их готовят к гибели». Мобилизованный россиянин рассчитан на 2 недели жизни на фронте — представитель ГУР

Глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC спрогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

В ГУР отмечали, что Россия может готовиться к новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Редактор: Алексей Супрун

Теги:   Россия Азовское море Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X