Кандидаты-клоны Слуги народа массово регистрируются в округах — КИУ Сегодня, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Спекуляции могут ввести избирателя в заблуждение Радио Свобода

В одномандатных избирательных округах массово регистрируются кандидаты-клоны партии Слуга народа, пишет Комитет избирателей Украины.

Как сообщили активисты, такие лица баллотируются как самовыдвиженцы, но при этом в основных сведениях о себе отмечают, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий под названием Слуга народа.

Такие случаи зафиксированы в одномандатном округе № 37 (Днепропетровская область, Кривой Рог), где зарегистрировано сразу 5 кандидатов-самовыдвиженцев. Они используют бренд Слуги народа, но при этом являются беспартийными.

В округе № 146 (Полтавская область), № 94 (Киевская область) и № 95 (Киевская область). В последнем кандидат-самовыдвиженец представляет благотворительную организацию Слуга народа. Аналогичная ситуация и в округе № 137 (Одесская область).

«Подобные спекуляции способны ввести избирателей в заблуждение, поскольку граждане могут не различать кандидатов, выдвинутых партией Слуга народа и кандидатов-самовыдвиженцев, которые указывают в автобиографиях, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий с таким же названием», — резюмировали в КИУ.

Ранее партия Слуга народа подала документы в ЦИК для регистрации списка.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.