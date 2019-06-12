Партия Голос исключила из своих списков двух кандидатов в депутаты Сегодня, 10:42 Цей матеріал також доступний українською goloszmin.org Партия Голос отозвала двух кандидатов-мажоритарщиков goloszmin.org

Партия Голос исключила из списка двух кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах из-за несоответствия их предыдущей политической деятельности критериям политсилы.

Как сообщает пресс-служба Голоса, исключен кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу № 22) на основании доказательств движения Честно о том, что он был связан с деятельностью партии Украинский выбор Виктора Медведчука в Луцке.



Другой кандидат Евгений Кугук (выдвигался по округу № 217 в Киеве) баллотировался по спискам Оппозиционного блока на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

В партии Голос подчеркнули, что эти факты противоречат принципам, которыми политсила руководствуется при выборе всех кандидатов.

Напомним, 8 июня в помещении Национального музея истории Украины прошла официальная часть съезда политической партии Голос, в рамках которого были приняты пять протокольных решений.

Среди них — решения об участии партии в парламентских выборах 2019 года, об утверждении программы партии, об утверждении избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.