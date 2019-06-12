Георгий Тука
О болезненной и грязной теме
Владислав Рашкован
Продать мечту. На кого стоит равняться, если ты — лидер
Дарон Аджемоглу
Почему всеобщий базовый доход — это плохая идея
Мустафа Найем
Война олигархов продолжается. Что решил Зеленский?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Партия Голос исключила из своих списков двух кандидатов в депутаты

Сегодня, 10:42
Цей матеріал також доступний українською
Партия Голос исключила из своих списков двух кандидатов в депутаты - фото

goloszmin.org

Партия Голос отозвала двух кандидатов-мажоритарщиков

Партия Голос исключила из списка двух кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах из-за несоответствия их предыдущей политической деятельности критериям политсилы.

Как сообщает пресс-служба Голоса, исключен кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу № 22) на основании доказательств движения Честно о том, что он был связан с деятельностью партии Украинский выбор Виктора Медведчука в Луцке.

Другой кандидат Евгений Кугук (выдвигался по округу № 217 в Киеве) баллотировался по спискам Оппозиционного блока на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

В партии Голос подчеркнули, что эти факты противоречат принципам, которыми политсила руководствуется при выборе всех кандидатов.

Читайте также:
 Вакарчук и его команда. Чем известны участники первой десятки партии Голос

Напомним, 8 июня в помещении Национального музея истории Украины прошла официальная часть съезда политической партии Голос, в рамках которого были приняты пять протокольных решений.

Среди них — решения об участии партии в парламентских выборах 2019 года, об утверждении программы партии, об утверждении избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Теги:   Партия Голос

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 18:48

img
До 3 миллионов за место. Саакашвили отказался объединяться с другими политиками перед выборами из-за «продажности» списков
Компании/Рынки

Сегодня, 09:45

img
Что такое новый рынок электроэнергии и почему его хочет отложить президент Зеленский
Политика

Вчера, 18:15

img
Конституционный суд завершил открытую часть слушаний по указу о роспуске Рады

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:13

img
Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы
30719
Политика

Вчера, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
19461
Политика

Вчера, 11:50

img
Филарет отказался принимать томос и созывает поместный собор УПЦ КП
12340

Новости Одессы

img
Одесского политика-перебежчика исключили из списка «Слуги народа»: он говорит, что ушел сам
img
Горсовет разрешил взять третий миллиардный кредит - теперь у "Ощадбанка"
img
Flixbus: крупнейший автобусный лоукостер Европы будет делать рейсы из Одессы