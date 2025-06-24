«Я самый опытный». Зеленский рассказал, готов ли передать власть кому-то другому

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что является «самым опытным» главой страны, которая находится в состоянии войны. Об этом он сказал в интервью Sky News .

Отвечая на вопрос, готов ли он передать полномочия другому лидеру, Зеленский заявил, что «всегда готов» это сделать. В то же время добавил, что «не готов предать людей, которых я люблю и уважаю за то, как мы ведем себя во время такого сложного испытания».

«Идет война, и для меня это большой долг — пройти через эту войну с моей страной. Если мой народ хочет заменить меня — не кто-то, [а именно украинский народ] - это принципиально. Если мой народ считает, что они нуждаются в другом лидере и имеют другие взгляды, я не имею права спорить», — сказал президент.

После этого журналист спросил у главы государства, считает ли он себя лучшим для того, чтобы провести Украину через войну.

«Я самый опытный. Может, не самый лучший. Всегда есть люди, которые лучше тебя», — сказал украинский лидер.

28 апреля журналист Радио Свобода заявил, что призыв к проведению выборов в Украине больше не фигурирует в обсуждениях США относительно возможного мирного соглашения.

10 апреля руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал «абсолютной чушью» слухи о якобы подготовке к выборам в Украине на лето 2025 года.

Давление на Украину с требованием проведения выборов во время войны — что известно

18 февраля после первых переговоров представителей России и США в Эр-Рияде корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих сообщила, что США и Россия предлагают трехэтапный мирный план завершения войны, который включает прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

В тот же день президент США Дональд Трамп соврал о низком рейтинге Зеленского на уровне 4% и заявил о необходимости выборов в Украине. На следующий день КМИС сообщил, что доверие к президенту Украины сейчас составляет около 57%.

19 февраля Владимир Зеленский назвал заявление Трампа о падении своего рейтинга до 4% дезинформацией. Позже лидер Белого дома назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил в том, что тот «втянул США в войну».

23 февраля Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост в случае, если это будет означать мир для Украины или ее вступление в НАТО. В то же время президент Украины отметил, что проводить выборы во время войны опасно.

25 февраля Верховная Рада поддержала постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится о невозможности проведения выборов в стране до завершения войны.

6 марта издание Politico со ссылкой на источники написало, что соратники президента США Дональда Трампа тайно ведут переговоры с политическими оппонентами Владимира Зеленского.

По результатам опроса, проведенного КМИС 12−22 марта 2025 года, абсолютное большинство украинцев выступает против проведения выборов в Украине до полного завершения войны. «За» выступают лишь 19% украинцев.