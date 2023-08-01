«Путин по одному всех передавит». Кто хочет выборов в Украине во время войны и почему этого делать точно нельзя — интервью NV с Давыдюком 1 августа, 14:33 NV Премиум Политолог Николай Давыдюк (Фото:Mykola Davydiuk / Facebook)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Radio NV рассказал о нецелесообразности проведения выборов во время войны и о тех, кто подталкивает к этому Украину.

— Законодательство, которое позволяет Кремлю посылать на войну еще сотни тысяч людей, свидетельствует о печальной правде. Владимир Путин не ищет выхода из своей катастрофической войны в Украине, а готовится к еще большей. Это утверждает аналитик, директор берлинского центра Карнеги по изучению России Александр Габуев, публикует Financial Times. Господин Николай, часто и на Западе люди забывают, что война России против Украины — не торговая, не дипломатическая, а настоящая, на которой убивают людей — продолжается уже десятый год. И только сейчас аналитики приходят к мысли, что Путин, оказывается, готовится к затяжной войне. Почему так долго происходит аналитическая эволюция?

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— Так называемый российский оппозиционер, когда ты сидишь в комфортном Берлине, там хорошо, работаешь на американский аналитический центр; ты помнишь, что прежде всего ты «русский», во вторую очередь ты европеец, потом ты аналитик, потом ты отец, а потом еще кто-то… И эти самоидентификации наслаиваются. И у него стоит в конце человек — что он сочувствует или он не сочувствует. До него это доходит достаточно долго через эти слои самоидентификации.

Я думаю, что хорошая статья. Потому что она ложится сейчас на эти кулуарные заявления европейских дипломатов, что Украине очень нужны выборы, потому что демократия под угрозой. И они нагнетают. Уже даже [председатель Верховной Рады] Стефанчук за это агитировал. Я знаю, некоторые функционеры уже там цены на бюллетени уточняли.

И оно не сходится. Потому что, если мы говорим о выборах, то значит, где-то скоро конец войны. После завершения войны [нужно] делать выборы.