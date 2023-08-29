Подоляк назвал пять причин, почему невозможно провести выборы во время войны 29 августа, 10:44 Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Пять причин мешают проведению парламентских и президентских выборов в Украине в 2024 году. Об этом заявил в интервью каналу 1+1 советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Первой причиной Подоляк назвал то, что в Украине действует военное положение. Также, по его словам, есть большие сложности с организацией выборов в зоне боевых действий, где наблюдателям пришлось бы «сидеть в окопах».

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«Организовать выборы там практически невозможно», — пояснил Подоляк.



Вторая причина, как отметил Подоляк, — это непрерывные атаки России.

Третья причина, по его мнению, — невозможность организовать полноценную агитационную кампанию.



«Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?», — отметил советник главы Офиса президента.

Четвертой причиной является большое количество временно перемещенных людей, которых, по словам Подоляка, в Украине 14 миллионов.



«Каким образом провести в такие короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?», — сказал Подоляк.

Пятая причина — это цена проведения выборов, в частности обеспечение безопасности.

В 2024 году в Украине должны были бы состояться выборы в Верховную Раду и президентские выборы, но во время военного положения их проведение запрещено законом.

24 августа сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что парламентские и президентские выборы в Украине, проведение которых откладывается из-за военного положения, должны состояться даже в условиях войны.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в таком случае США и Европа должны обеспечить честность выборов, а именно направить в Украину своих наблюдателей, включая линию фронта.

«Но самое главное — давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал, на передовую мы должны отправить наблюдателей, чтобы наши выборы были легитимными для всего мира. Это абсолютно справедливо», — сказал он.

Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко рассказал в интервью NV, что во время полномасштабного вторжения России в Украину невозможно провести выборы с соблюдением всех критериев, поскольку в таком случае как минимум три большие категории украинцев не смогут принять участие в выборах.