Приравнивание коррупции к государственной измене — манипуляция и предвыборный шаг — политолог 2 сентября, 08:37 Министр обороны Алексей Резников демонстрирует зимнюю и летнюю куртки ВСУ на пресс-конференции 28 августа после скандала, связанного с закупкой курток Минобороны у Турции (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Политолог Николай Давыдюк в эфире Radio NV заявил, что приравнять коррупцию к государственной измене, что недавно предложил президент Украины Владимир Зеленский, — это манипуляция и предвыборный шаг.

«Это манипуляция. Забрать функцию расследования коррупции в свои руки к тому, кого ты назначаешь. На самом деле то, что сейчас делает [глава СБУ] Малюк в море и за границей, — это топ. Зачем его обременять тем, что у него так долго забирали? Не у него, а у Службы», — сказал Давыдюк в эфире Radio NV, комментируя соответствующее заявление Владимира Зеленского.

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Политолог также назвал приравнивание коррупции к государственной измене «четким предвыборным шагом».

«Будет ли он эффективным? Нет, не будет. Будет ли он показушным? Да, будет. Выбивает ли это инфраструктуру, за которую боролись, под которую давали кредиты Запад, создавая антикоррупционные органы? Да, выбивает, уничтожает и умножает ее на ноль. Поэтому нет, так делать нельзя», — заявил он.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу законодательно приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения.

Соответствующий законопроект Верховная Рада получит уже на ближайшей неделе.

По данным источников в ZN.UA, если это произойдет, то власти планируют разрешить расследовать такие дела на более 24 миллионов гривен не только Национальному антикоррупционному бюро, но и Службе безопасности Украины.

По мнению политогола Алексея Кошеля, таким образом Владимир Зеленский пытается «поставить очень четкую грань между главой государства и его командой и коррупционными скандалами, которые происходят в Минобороны».

Он также отметил, что президентский законопроект не решит проблему коррупции, поскольку ее нужно решать системно.