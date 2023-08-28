Возможны ли выборы во время войны: представитель президента в Раде дал однозначный ответ 28 августа, 17:55 Федор Вениславский считает, что без изменения Конституции провести выборы во время военного положения невозможно (Фото:oporaua.org)

Нардеп, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский в интервью Radio NV дал однозначный ответ на вопрос, возможны ли в Украине выборы во время войны.

«Мы даже не можем обсуждать юридически этот вопрос, который вы сейчас поднимаете, потому что норма Конституции говорит о том, что если полномочия Верховной Рады заканчиваются во время действия правового режима военного положения, то они продолжаются до первого пленарного заседания новоизбранной Верховной Рады, которая избрана после завершения правового режима военного положения», — заявил Вениславский в эфире Radio NV.

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Представитель президента Украины в Раде также отметил, что во время действия режима военного положения внесение изменений в Конституцию Украины невозможно.

«Внесение изменений в Конституцию невозможно во время действия правового режима военного положения. Это императивный запрет, прямой, бездискуссионный, безальтернативный. Поэтому я считаю, что без изменения Конституции (а ее изменить невозможно) провести выборы путем изменения законодательства невозможно», — сказал он.

Вениславский добавил, что прямого запрета проводить выборы во время действия военного положения действительно нет, «поэтому здесь вопрос юридических дискуссий».

«Но, учитывая ситуацию с безопасностью, учитывая обеспечение и национальных, и международных стандартов избирательного права, я убежден, что провести во время войны, в принципе, невозможно», — констатировал нардеп.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что проводить выборы во время военного положения, согласно законодательству, запрещено, но при этом он не держится за власть.

24 августа сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что парламентские и президентские выборы в Украине, проведение которых откладывается из-за военного положения, должны состояться даже в условиях войны.



Президент отметил, что в таком случае США и Европа должны обеспечить честность выборов, а именно направить в Украину своих наблюдателей, включая линию фронта.

«Но, самое главное — давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал, на передовую мы должны отправить наблюдателей, чтобы наши выборы были легитимными для всего мира. Это абсолютно справедливо», — сказал он.

Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко рассказал в интервью NV, что во время полномасштабного вторжения России в Украину невозможно провести выборы с соблюдением всех критериев, поскольку в таком случае как минимум три большие категории украинцев не смогут принять участие в выборах.