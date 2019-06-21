Корогодский получил украинское гражданство Сегодня, 13:33 Цей матеріал також доступний українською НВ Корогодский показал свой паспорт НВ

Бизнесмен и меценат Гарик Корогодский получил украинское гражданство.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Бизнесмен также опубликовал фото с украинским паспортом.

Ранее Корогодский заявлял, что у него есть гражданство Израиля, а от российского гражданства он отказался.

Накануне получения украинского гражданства бизнесмен подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева.

По его словам, он собирается показать, «что работа мэра может быть легкой и веселой», перенести мэрию на левый берег Днепра и кардинально сократить штат ее сотрудников.



Выборы мэра Киева должны состояться в 2020 году.