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Корогодский получил украинское гражданство

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Корогодский получил украинское гражданство - фото

НВ

Корогодский показал свой паспорт

Бизнесмен и меценат Гарик Корогодский получил украинское гражданство.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Бизнесмен также опубликовал фото с украинским паспортом.

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Ранее Корогодский заявлял, что у него есть гражданство Израиля, а от российского гражданства он отказался.

Накануне получения украинского гражданства бизнесмен подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева.

По его словам, он собирается показать, «что работа мэра может быть легкой и веселой», перенести мэрию на левый берег Днепра и кардинально сократить штат ее сотрудников.

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Выборы мэра Киева должны состояться в 2020 году.

Теги:   Гражданство Киев Гарик Корогодский

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