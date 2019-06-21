Корогодский получил украинское гражданство
Бизнесмен и меценат Гарик Корогодский получил украинское гражданство.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
Бизнесмен также опубликовал фото с украинским паспортом.
Ранее Корогодский заявлял, что у него есть гражданство Израиля, а от российского гражданства он отказался.
Накануне получения украинского гражданства бизнесмен подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева.
По его словам, он собирается показать, «что работа мэра может быть легкой и веселой», перенести мэрию на левый берег Днепра и кардинально сократить штат ее сотрудников.
Выборы мэра Киева должны состояться в 2020 году.