«Это электоральная паранойя». Почему разговоры о выборах во время войны являются не более чем слухами — Владимир Фесенко

21 апреля, 17:37
NV Премиум
Поделиться:
Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Разговоры о проведении выборов в Украине во время войны и военного положения являются примером эффекта «испорченного телефона» и слухов, подхватываемых оппозицией и частью журналистов, рассказал Radio NV Владимир Фесенко, политолог.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что вопрос парламентских выборов сейчас не стоит в повестке дня, поскольку, согласно законодательству, они не могут проводиться во время военного положения.

Видео дня

Читайте также:

По словам политолога Николая Давыдюка, нардепы готовятся к выборам, несмотря на то, что война продолжается (Фото:Офис президента) «Всех считают дураками». Депутаты готовятся к выборам в октябре 2023 или марте 2024 года — политолог

В интервью Укринформу он добавил, что выборы в Верховную Раду могут начаться сразу после отмены военного положения в Украине. По его словам, вопрос выборов регулируется Конституцией, Избирательным кодексом и рядом других законодательных актов.

Редактор: Алексей Супрун

Теги:   Верховная Рада Военное положение Украина Владимир Фесенко Радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X