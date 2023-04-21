«Это электоральная паранойя». Почему разговоры о выборах во время войны являются не более чем слухами — Владимир Фесенко 21 апреля, 17:37 NV Премиум Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Разговоры о проведении выборов в Украине во время войны и военного положения являются примером эффекта «испорченного телефона» и слухов, подхватываемых оппозицией и частью журналистов, рассказал Radio NV Владимир Фесенко, политолог.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что вопрос парламентских выборов сейчас не стоит в повестке дня, поскольку, согласно законодательству, они не могут проводиться во время военного положения.

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В интервью Укринформу он добавил, что выборы в Верховную Раду могут начаться сразу после отмены военного положения в Украине. По его словам, вопрос выборов регулируется Конституцией, Избирательным кодексом и рядом других законодательных актов.