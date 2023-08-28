Политолог назвал проблему, которую невозможно решить, если проводить выборы во время войны

28 августа, 19:47
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Украинский военный возле Работино, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинский военный возле Работино, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV назвал проблему, которую невозможно решить, если проводить выборы в Украине во время войны.

В эфире Radio NV Кошель подчеркнул, что, говоря о выборах, все почему-то забывают об украинских военных.

https://www.youtube.com/watch?v=DwxVYulmiVM

«Звучат красивые слова о том, что мы обеспечиваем возможность голосования на передовой, мы обеспечиваем голосование на нуле. Здесь опять же, идет непонятный упрек президента в сторону Запада о том, что вы нам давайте наблюдателей и давайте финансирование. Я думаю, что это некорректная риторика по отношению к партнерам. Но никто не хочет задавать ключевой вопрос: а смогут ли военные реализовать свое активное избирательное право — баллотироваться, в том числе в украинский парламент», — сказал политолог.

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Он отметил, что у военных не забирают право быть избранными, «но де-факто это будет именно так».

«И поэтому у меня особенно складывается впечатление, что многие заявления о выборах следует рассматривать именно с этой позиции, что, мол, вы ребята, имеете право защищать родину, а с выборами в парламент мы разберемся без вас», — подытожил Кошель.

Политолог также сказал, что в вопросе выборов нужно прислушиваться прежде всего к позиции украинского общества, а украинцы доверяют военным.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что проводить выборы во время военного положения, согласно законодательству, запрещено, но при этом он не держится за власть.

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24 августа сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что парламентские и президентские выборы в Украине, проведение которых откладывается из-за военного положения, должны состояться даже в условиях войны.

Президент отметил, что в таком случае США и Европа должны обеспечить честность выборов, а именно направить в Украину своих наблюдателей, включая линию фронта.

«Но, самое главное — давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал, на передовую мы должны отправить наблюдателей, чтобы наши выборы были легитимными для всего мира. Это абсолютно справедливо», — сказал он.

Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко рассказал в интервью NV, что во время полномасштабного вторжения России в Украину невозможно провести выборы с соблюдением всех критериев, поскольку в таком случае как минимум три большие категории украинцев не смогут принять участие в выборах.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украинские военные Война в Украине Выбори радио NV

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