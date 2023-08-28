Политолог назвал проблему, которую невозможно решить, если проводить выборы во время войны 28 августа, 19:47 Украинский военный возле Работино, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV назвал проблему, которую невозможно решить, если проводить выборы в Украине во время войны.

В эфире Radio NV Кошель подчеркнул, что, говоря о выборах, все почему-то забывают об украинских военных.

«Звучат красивые слова о том, что мы обеспечиваем возможность голосования на передовой, мы обеспечиваем голосование на нуле. Здесь опять же, идет непонятный упрек президента в сторону Запада о том, что вы нам давайте наблюдателей и давайте финансирование. Я думаю, что это некорректная риторика по отношению к партнерам. Но никто не хочет задавать ключевой вопрос: а смогут ли военные реализовать свое активное избирательное право — баллотироваться, в том числе в украинский парламент», — сказал политолог.

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Он отметил, что у военных не забирают право быть избранными, «но де-факто это будет именно так».

«И поэтому у меня особенно складывается впечатление, что многие заявления о выборах следует рассматривать именно с этой позиции, что, мол, вы ребята, имеете право защищать родину, а с выборами в парламент мы разберемся без вас», — подытожил Кошель.

Политолог также сказал, что в вопросе выборов нужно прислушиваться прежде всего к позиции украинского общества, а украинцы доверяют военным.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что проводить выборы во время военного положения, согласно законодательству, запрещено, но при этом он не держится за власть.

24 августа сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что парламентские и президентские выборы в Украине, проведение которых откладывается из-за военного положения, должны состояться даже в условиях войны.



Президент отметил, что в таком случае США и Европа должны обеспечить честность выборов, а именно направить в Украину своих наблюдателей, включая линию фронта.

«Но, самое главное — давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал, на передовую мы должны отправить наблюдателей, чтобы наши выборы были легитимными для всего мира. Это абсолютно справедливо», — сказал он.

Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко рассказал в интервью NV, что во время полномасштабного вторжения России в Украину невозможно провести выборы с соблюдением всех критериев, поскольку в таком случае как минимум три большие категории украинцев не смогут принять участие в выборах.