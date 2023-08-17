Оппозиция уже готовится к выборам. Некоторые партии начали формировать списки членов избирательных комиссий — Корниенко 17 августа, 18:20 Верховная Рада (Фото:Nikolay Anatskyi / МВД)

Часть оппозиционных сил, убежден первый вице-спикер ВР, действует так, словно через два месяца в стране состоятся выборы.

Некоторые оппозиционные партии уже сейчас формируют списки членов избирательных комиссий. Об этом в интервью NV рассказал Александр Корниенко, первый заместитель председателя Верховной Рады.

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По его словам, это они делают вместо того, чтобы вместе с ЦИК искать модели проведения выборов после победы и отмены военного положения.



«А партии начали списки членов комиссий формировать. Это, знаете, обычно этап за 2 месяца до выборов. Если кто-то видит выборы через 2 месяца, я очень за них рад. Пока я такого не вижу», — сказал Корниенко.



По словам первого вице-спикера Рады, речь идет об «определенных оппозиционных партиях», которые «куда-то спешат». В то же время он не назвал политсилы, которые этим занимаются.