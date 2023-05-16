Во время военного положения в Украине не может быть никаких выборов — Данилов 16 мая, 21:54 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине во время действия военного положения не могут проходить никакие выборы.

Таким образом Данилов в эфире телемарафона прокомментировал слова президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокса, который ранее заявил о необходимости проведения Украиной парламентских и президентских выборов даже при условии военного положения. По его словам, у союзников не будет претензий к Украине, если выборы будут «не идеальными».

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Данилов ответил, что в Парламентской Ассамблее Совета Европы должны четко понимать, что у Украины есть своя Конституция и законы.

«А эти ПАСЕ лучше бы занимались другими вещами, не допускали присутствия РФ у себя. Мы разберемся самостоятельно — согласно нашим законам и согласно нашей Конституции. Когда есть введение того положения, в котором мы сегодня с вами находимся, никаких выборов проходить не может. Точка», — заявил Данилов.