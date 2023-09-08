Украина готова провести выборы в 2024 году, но есть ряд проблем — Зеленский 8 сентября, 17:11 Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии 8 сентября 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению выборов в 2024 году, но их сложно организовать по нескольким причинам.

«Что делать с вопросом временно оккупированных территорий и людей? Все украинцы на оккупированных территориях очень важны. Но в отношении тех украинцев, которые 24 февраля [2022 года] попали под оккупацию. Что делать, прежде всего, с ними? Как они будут? Как они покажут свое волеизъявление?» — сказал глава государства во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в пятницу, 8 сентября, передает агентство Интерфакс-Украина.



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Зеленский добавил, что нужно сделать все, чтобы защитники Украины тоже могли голосовать — «в окопах, которые находятся на первой линии… они отстаивают права людей, а сами не будут иметь права голосовать».

Также президент напомнил, что на прозрачных выборах должны быть наблюдатели, но остается вопрос, «как они будут в окопах».

«Третья история — относительно людей, которые за рубежом. Там миллионы людей. Как они будут голосовать? Инфраструктуры у нас нет. То есть мы должны задействовать соответствующую инфраструктуру других государств», — добавил Зеленский.

В 2024 году в Украине должны были бы состояться президентские выборы и выборы в Верховную Раду, но во время военного положения их проведение запрещено законом.

24 августа сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что выборы в Украине должны состояться даже в условиях войны. Президент Владимир Зеленский отметил, что в таком случае США и Европа должны обеспечить честность выборов, направив в Украину своих наблюдателей, в том числе линию фронта. Также нужны изменения в законодательстве и финансирование.

Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко рассказал в интервью NV, что принять участие в выборах не смогут как минимум три большие категории украинцев.