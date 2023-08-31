«Готов внести изменения в законодательство». Зеленский заявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024, если выборы пройдут во время войны 31 августа, 17:04 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах 2024 года, если они все же состоятся.

В интервью RTP глава государства заявил, что во время военного положения невозможно провести выборы, но добавил, что «готов внести изменения в законодательство».

На вопрос журналиста, не боится ли проиграть на выборах, президент Украины ответил: «Я не боюсь проиграть».

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«В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что выборы должны пройти на всей территории государства. Проголосовать должны также как военные, так и граждане Украины за рубежом.

«Мы не можем лишить их голоса. Я хочу, чтобы все было законно и прозрачно, как и на предыдущих выборах. Я не хочу это пропустить», — отметил глава государства и резюмировал, что есть риски атаки избирательных участков со стороны страны-агрессора РФ.

24 августа Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что парламентские и президентские выборы в Украине, проведение которых откладывается из-за военного положения, должны состояться даже в условиях войны.

27 августа Зеленский отметил, что проводить выборы во время военного положения, согласно законодательству, запрещено, но при этом он не держится за власть.