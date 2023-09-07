Данилов о выборах во время войны: Как только агитаторы зайдут в окопы — Украина проигрывает 7 сентября, 11:11 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что проводя выборы во время развязанной Россией полномасштабной войны, Украина может проиграть.

Об этом он сказал в эфире Сніданку з 1+1 в четверг, 7 сентября.

«Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проигрываем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди сейчас находятся в окопах. А задача государства довольно простая — обеспечить голосование каждого и каждой», — заявил Данилов.

Также он вспомнил о людях, которые были вынуждены выехать из Украины за границу. Секретарь СНБО заявил, что тем, кто советует провести выборы, «надо жить в наших реалиях, а не в реалиях, где все хорошо, нет взрывов».

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В 2024 году в Украине должны были бы состояться выборы в Верховную Раду и президента, но во время военного положения их проведение запрещено законом.

24 августа сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что выборы в Украине должны состояться даже в условиях войны. Президент Владимир Зеленский отметил, что в таком случае США и Европа должны обеспечить честность выборов, направив в Украину своих наблюдателей, включая линию фронта. Также нужны изменения в законодательстве и финансирование.

Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко рассказал в интервью NV, что принять участие в выборах не смогут как минимум три большие категории украинцев.

