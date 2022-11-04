Поддержка Украины не ослабнет после промежуточных выборов в США — Резников

4 ноября, 15:15
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников убежден, что двупартийная поддержка Украины сохранится на высоком уровне после промежуточных выборов в США, которые состоятся 8 ноября.

«Я не переживаю из-за выборов в США, потому что я неоднократно встречался с представителями Сената и Конгресса, и каждый раз делегации были двухпартийными. Я общаюсь на постоянной основе с министром обороны Ллойдом Остиным, с его командой. Я четко понимаю, что поддержка Соединенных Штатов останется двухпартийной и двухпалатной тоже», — сказал Резников во время брифинга.

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Он подчеркнул, что у него есть «личное персональное понимание и ощущение», что в подавляющем большинстве американцы поддерживает Украину в этой несправедливой войне.

«И американский народ хочет победы Украины. А американцы — очень прагматические люди, американцы любят побеждать. Они понимают, что они партнерами будут в этой войне, в победе над злом», — добавил Резников.

Он напомнил, что НАТО после Мадридского саммита считает Россию наибольшей угрозой для Альянса в ближайшие 10 лет.

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Поэтому победа Украины в войне уменьшит эту угрозу для стран-союзниц, считает украинский министр.

«Америка заинтересована в том, чтобы усилить обороноспособность Украины ради этой победы. Поэтому я верю, что после выборов все останется на там же высоком уровне, а возможно и улучшится», — подытожил Резников.

Ранее президент США Джо Байден выразил обеспокоенность перспективами будущей американской помощи Украине, если республиканцы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса США после ноябрьских выборов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Российская агрессия Поддержка Украины Выборы Алексей Резников

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