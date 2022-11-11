«Тревожный сигнал». Зеленский заявил, что обеспокоен заявлениями некоторых конгрессменов о поддержке Украины США

11 ноября, 00:12
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский обеспокоен некоторыми «неоднозначными заявлениями» конгрессменов-республиканцев по поводу помощи Украине со стороны США. Об этом глава государства сказал в интервью CNN, опубликованном в четверг, 10 ноября.

«Мы благодарны за двухпартийную поддержку. Нам бы очень хотелось, чтобы эта двухпартийная поддержка сохранилась и после выборов. В американских средствах массовой информации, особенно со стороны республиканцев, были неоднозначные сообщения … о том, что нам нужно быть более осторожными в вопросе поддержке Украины, что, возможно, в определенный момент поддержка может сократиться. Для нас это очень тревожный сигнал», — заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что мощная поддержка США жизненно важна для сохранения единства Запада и Украины. Он отметил, что к финансовой поддержке со стороны США каждый раз присоединяется Европа, и Украина «очень сильно это ощущает, потому что победить в этой войне с российским террором можно только при объединенной поддержке».

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Во вторник, 8 ноября, в США прошли промежуточные выборы. Американцы переизбирали Палату представителей и около трети членов Сената США, а также 36 губернаторов штатов и трех губернаторов территорий США, мэров городов и местных чиновников. Исторически в США партия действующего президента (в данном случае Демократическая партия) почти всегда теряет места в Палате представителей на таких выборах.

Как сообщает The Wall Street Journal, по последним данным, у демократов 48 мест в Сенате, у республиканцев — 49 (для большинства необходимо 51). В Палате представителей у демократов 189 мест, у республиканцев — 209 (из 218 для большинства).

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Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на высоком уровне после промежуточных выборов в США.

Об этом также заявляли представители США, в частности, представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд, которая приехала в Киев 8 ноября.

https://www.youtube.com/embed/p7z0MWu1fME
Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Конгресс США Республиканская партия США Владимир Зеленский Демократическая партия США Поддержка Украины Промежуточные выборы

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