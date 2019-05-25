Выборы в Раду: за первые сутки полиция открыла два уголовных производства Сегодня, 12:48 903 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция За первые сутки полиция открыла два уголовных производства Нацполиция

За первые сутки избирательного процесса в полицию поступило три сообщения о нарушениях, из них по двум полиция открыла уголовные производства по фактам подкупа избирателей.

Сообщение о нарушении поступили в дежурные части в Винницкой и Луганской областях, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В Луганской области жалоба касалась того, что на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридически — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.