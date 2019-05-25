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Выборы в Раду. Виталий Кличко рассказал о планах УДАРа и не стал отрицать, что партию может возглавить его брат

Сегодня, 10:42
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Выборы в Раду. Виталий Кличко рассказал о планах УДАРа и не стал отрицать, что партию может возглавить его брат - фото

Наталия Кравчук / НВ

Виталий Кличко пока не называет возможных союзников УДАРа на парламентских выборах

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью журналу НВ рассказал о политических планах его партии УДАР в связи с досрочными выборами в Верховную Раду.

«Однозначно я буду участвовать в выборах в Верховную Раду, предлагать программу действий не виртуальную, а практическую. Потому что знаю: от высшего законодательного органа очень многое зависит для развития каждого города, городка и села», — заявил Виталий Кличко.

Мэр не стал прямо отвечать на вопрос о том, кого он видит своими политическими союзниками, заявив, что это будут люди, с которыми у него общие ценности, взгляды и принципы.

«Я веду переговоры со многими политическими фигурами, с которыми у меня совпадают принципы, принципы политической силы УДАР. И однозначно в ближайшее время, если у нас совпадут направления нашего движения, я их назову», — добавил он.

Виталий Кличко не стал отрицать, что его брат Владимир Кличко может стать фронтменом партии УДАР, отметив, что «не имеет полномочий» за него говорить.

На уточняющий вопрос, делал ли он такое предложение брату, Виталий Кличко заявил, что не будет этого подтверждать или опровергать.

«Я читаю, к моему удивлению, что многие, но не сам Владимир, комментируют, делают какие‑то заявления, спекулируют по этому поводу. Я не буду ни подтверждать, ни опровергать. Я думаю, что лучше на этот вопрос ответит сам Владимир», — сказал мэр Киева.

Ранее журнал НВ писал, что бывший боксер Владимир Кличко может принять участие в парламентских выборах в качестве лидера обновленной и отделенной от БПП партии УДАР, возглавляемой его братом и киевским мэром Виталием Кличко. Об этом сообщали сразу несколько источников.

22 мая Виталий Кличко заявлял, что депутаты от партии УДАР поддерживают снижение проходного барьера в Раду до 3%. Однако Верховная Рада отказалась голосовать за соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Полный текст интервью с Виталием Кличко читайте в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года

Теги:   Журнал НВ Владимир Зеленский Досрочные выборы в ВР Роспуск парламента Владимир Кличко УДАР Виталий Кличко

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