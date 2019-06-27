В Украине увеличат количество нарядов полиции превенции в день выборов 27 июня, 22:51 1277 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Выборы запланированы на 21 июля Радио Свобода

В день выборов в Верховную Раду, 21 июля будет увеличено количество нарядов полиции превенции, которые будут реагировать на сообщения по линии 102.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

«Подчеркиваю, что все подразделения полиции превенции мы создали, прежде всего, для реагирования на сообщения, которые поступают к нам от людей», — сказал он.

По словам чиновника, во время выборов напряжение в обществе будет расти, и задача — чтобы граждане могли в безопасности реализовать свое право на волеизъявление.

В Нацполиции также отметили, что полицейские превенции, в составе нарядов патрульной полиции в крупных городах и групп реагирования патрульной полиции в маленьких населенных пунктах, первыми выезжают на сообщения граждан.

Напомним, что выборы в парламент запланированы на 21 июля.