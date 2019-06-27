Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Петр Чернышов
Libra не взлетит
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

В Украине увеличат количество нарядов полиции превенции в день выборов

27 июня, 22:51
1277
Цей матеріал також доступний українською

Радио Свобода

Выборы запланированы на 21 июля

В день выборов в Верховную Раду, 21 июля будет увеличено количество нарядов полиции превенции, которые будут реагировать на сообщения по линии 102.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

«Подчеркиваю, что все подразделения полиции превенции мы создали, прежде всего, для реагирования на сообщения, которые поступают к нам от людей», — сказал он.

По словам чиновника, во время выборов напряжение в обществе будет расти, и задача — чтобы граждане могли в безопасности реализовать свое право на волеизъявление.

Читайте также:
 Перезагрузка парламента. Каким может быть следующий созыв Рады — инфографика

В Нацполиции также отметили, что полицейские превенции, в составе нарядов патрульной полиции в крупных городах и групп реагирования патрульной полиции в маленьких населенных пунктах, первыми выезжают на сообщения граждан.

Напомним, что выборы в парламент запланированы на 21 июля.

Теги:   Полиция Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Политика

Сегодня, 13:55

img
Порошенко о саммите G20: Впервые нарушен принцип «ничего об Украине без Украины»
Геополитика

Вчера, 18:51

img
Конгрессмены США встретятся с Зеленским и Коболевым в Киеве
Политика

Сегодня, 08:13

img
Зеленский и олигархи. Что означают договоренности президента с топ-бизнесменами

ТОП 3

Политика

Сегодня, 09:22

img
Как вам Зеленский? Известные украинцы оценили первый месяц работы президента
12197
Политика

27 июня, 16:34

img
Зеленский обратился к Путину по поводу захваченных украинских моряков
11560
Политика

27 июня, 18:10

img
Имели полномочия. Климкин ответил Зеленскому на обвинения по освобождению пленных моряков
8962

Новости Одессы

img
На Ланжероне проходит фестиваль каякинга и сапбординга - с йогой на досках и "сухой" греблей (фоторепортаж)
img
На месте рекордного лесоповала в районе 13-й Фонтана началось строительство высоток (фото)
img
На Балковской в лотомаркет швырнули дымовую шашку (фото)