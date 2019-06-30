«У нас не Слуга народа»: в партии Вакарчука рассказали, как отбирают кандидатов в список Сегодня, 11:16 1174 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба Голоса В партии выразили надежду набрать на внеочередных парламентских выборах до 20%. пресс-служба Голоса

Заместитель председателя партии Святослава Вакарчука Голос Ярослав Юрчишин заявил, что подходят к отбору кандидатов в списки партии внимательно и не предлагают «всем все».

Об этом он в интервью рассказал Главкому.

В партии выразили надежду набрать на внеочередных парламентских выборах до 20%.

«К тому же столько можно взять в различных регионах, консолидируя тех людей, которые предварительно поддерживали разные политические силы, но сейчас ищут ту силу, которая максимально близка к ним», — отметил он

В то же время Юрчишин подчеркнул: «У нас не „Слуга народа“ [партия президента Владимира Зеленского] и мы не можем предлагать всем все. Но одновременно мы максимально старались балансировать наш список».

Он отметил, что все кандидаты прошли информационную проверку, политику безопасности, специалисты по НR дали заключения, насколько человек способен играть в команде.

Напомним, партии Голос не удалось качественно организовать процесс отбора мажоритарщиков на Востоке.



