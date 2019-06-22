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Предвыборные махинации: на одном округе Киевской области баллотируются три Гудзенко и три Ференца

22 июня, 23:00
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Предвыборные махинации: на одном округе Киевской области баллотируются три Гудзенко и три Ференца - фото

ЦИК / Facebook

Выборы в Раду пройдут 21 июля.

На одномандатном избирательном округе № 92 в Киевской области в народные депутаты баллотируются три кандидата с фамилией Гудзенко и трое Ференц.

Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

«Известно, что в Украине действительно есть нечестная избирательная технология — регистрировать двойников“ — людей, с одинаковыми фамилиями и именами. Ее цель — ввести в заблуждение невнимательного избирателя, который может ошибочно отдать голос не за того человека, за которого намеревался голосовать. Нередко оказывается, что двойником“ известного политика становится человек с такой же фамилией, но о ее деятельности и кем является этот человек — публично неизвестно ничего», — отмечает координатор Гражданской сети ОПОРА в Закарпатской области Ярослав Гулан, передает Громадське.

«Поскольку имена кандидатов-мажоритарщиков размещаются в избирательном бюллетене в алфавитном порядке, избирателям нужно быть очень внимательными и тщательно искать не только имя своего кандидата, но и вычитывать информацию о нем, которая обязательно будет в бюллетене, в частности — дата рождения, место работы, место жительства, партийность и т. д.», — добавил он.

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Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил на должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

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Теги:   ЦИК Украины Парламентские выборы

Спецтема   Выборы в Раду

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