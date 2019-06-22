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ЦИК зарегистрировала более 2,5 тысячи кандидатов в народные депутаты

22 июня, 22:19
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ЦИК зарегистрировала более 2,5 тысячи кандидатов в народные депутаты - фото

Радио Свобода

Выборы состоятся 21 июля

По состоянию на 22 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 1380 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах и 1313 кандидатов, включенных в избирательные списки 10 политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Среди кандидатов в одномандатных округах зарегистрировано 1155 человек, которые баллотируются в порядке самовыдвижения и 225, выдвинутых политическими партиями.

«Комиссия отказала в регистрации кандидатов в нардепы, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины», — сообщили в ЦИК.

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Также отказано в регистрации 17 кандидатов в народные депутаты, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОВО.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил на должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

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Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

Теги:   Парламентские выборы ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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