Сегодня в ЦИК будут определять очередность партий в избирательном бюллетене на выборах в Раду Сегодня, 10:44 263 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Проведение совещания связано с регистрацией РНС Саакашвили Радио Свобода

В Центральной избирательной комиссии сегодня, 30 июня, состоится совещание по обсуждению вопроса очередности размещения политических партий, включенных в избирательный бюллетень в общегосударственном многомандатном избирательном округе во время внеочередных парламентских выборов.

Об этом говорится на сайте ЦИК.

Проведение совещания связано с регистрацией 88 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список партии Рух Новых сил Михеила Саакашвили, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Кроме того, зарегистрировано 9 кандидатов в депутаты, выдвинутых партией в одномандатных избирательных округах.

На совещание приглашают уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса.



Накануне ЦИК приняла решение о регистрации партии Рух Новых сил экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на парламентских выборах.

Внеочередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины состоятся 21 июля 2019. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что парламенту доверяют лишь 4% украинцев, а коалиции не существует с 2016 года.

Избирательная кампания стартовала 24 мая.