В Раду могут пройти пять партий — Социс Сегодня, 15:39 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

На досрочных выборах в Верховную Раду могут пройти пять политических партий, согласно опросу Центра социальных и маркетинговых исследований Социс.

Согласно результатам соцопроса, обнародованным 21 июня на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина, лидирует партия Слуга народа с поддержкой 37,1,% опрошенных избирателей. Согласно результатам предыдущей недели, партию Слуга народа готовы были поддержать 42,6% респондентов.

Политсилы Оппозиционная платформа — За жизнь (9,7%), Европейская солидарность (6,9%), Батькивщина (6,8%) и Голос (5,3%) преодолевают пятипроцентный проходной барьер в парламент.

Партию Сила и честь готовы поддержать 3,2% избирателей, принявших участие в соцопросе.

За партию Гражданская позиция готовы отдать свои голоса 2,1% опрошенных, за Радикальную партию — 1,7%, ВО Свобода- 1,4%, Оппозиционный блок — Партия мира и развития — 1,3%, Украинская стратегия — 1%, Самопомич — 0,9%.

Среди тех, кто уже определился со своим выбором и будет голосовать на выборах 21 июля, партию Слуга народа намерены поддержать 47,6% респондентов, Оппозиционную платформу — За жизнь — 12,4%, Европейскую солидарность — 8,8%, Батькивщину — 8,7%, Голос — 6,8%, Силу и честь — 4,1%.

Опрос проводился 14 — 19 июня среди 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность выборки составила +/-2,2%.