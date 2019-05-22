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В Администрации президента допустили проведение выборов в Раду по старой системе

Вчера, 15:37
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В Администрации президента допустили проведение выборов в Раду по старой системе - фото

НВ

Досрочные выборы назначили на 21 июля

Внеочередные парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе, заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

«Внеочередные выборы очевидно будут проходить по тому закону, который является сегодня действующим: половина парламента будет избираться по партийным спискам, а другая половина — по мажоритарной системе», — цитирует его заявление агентство Интерфакс-Украина.

Рябошапка добавил, что единственным допустимым сценарием изменения избирательного законодательства является голосование депутатов за соответствующий законопроект до конца дня.

По его словам, указ президента о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах уже подписан, но не обнародован.

Напомним, что 22 мая Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что дальнейшие шаги Владимира Зеленского после провального голосования за его инициативы будут обсуждаться.

Президентский законопроект о внесении изменений в избирательную систему предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% с нынешних 5%.

Теги:   Владимир Зеленский Администрация президента Украины Верховная Рада Досрочные выборы в ВР

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