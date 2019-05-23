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Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Выборы в Раду: партию Слуга народа возглавит Разумков

Сегодня, 19:20
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Выборы в Раду: партию Слуга народа возглавит Разумков - фото

НВ

Дмитрий Разумков

Партию Слуга народа на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавит советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает Украинская правда.

«Насколько я понимаю, это Дмитрий Разумков», — ответил он на вопрос, кто поведет партию в парламент.

На сегодня председателем партии Слуга народа выступает Иван Баканов. Однако его назначили заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Его указ о проведении досрочных выборов 21 июля вступил в силу.

По социологическим оценкам, партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Теги:   партия Слуга народа Владимир Зеленский Досрочные выборы в ВР Дмитрий Разумков

Спецтема   Выборы в Раду

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