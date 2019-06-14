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Выборы в Раду: партия Вакарчука подала документы в ЦИК

14 июня, 18:07
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Выборы в Раду: партия Вакарчука подала документы в ЦИК - фото

REUTERS/Gleb Garanich

16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы

Партия Голос официально подала документы в ЦИК для регистрации кандидатов на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Мы, наконец, встретились с Центральной избирательной комиссией и официально подали документы для участия в парламентских выборах», — сказано в сообщении.

Заместитель главы партии Ярослав Юрчишин заявил, что средний возраст избирательного списка Голоса — 37,5 лет.

«Это зрелость и энергичность одновременно. Самому молодому участнику списка — 24 года, самому старшему — 75. Высшее образование имеют 99% людей. Новые политики — 100% списка», — рассказал он.

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Ранее стало известно, что шоумен Сергей Притула будет баллотироваться в Раду от партии Голос.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Теги:   ЦИК Украины Голос Святослав Вакарчук

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