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Выборы в Раду: партия Вакарчука опередила политсилу Порошенко

Сегодня, 12:48
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Выборы в Раду: партия Вакарчука опередила политсилу Порошенко - фото

НВ

По данным соцопроса, 3% барьер преодолевают пять партий

По данным опроса социологической группы Рейтинг, шансы на проход в Верховную Раду нового созыва проходят пять партий.

Данные опроса свидетельствуют, что лидером электоральных симпатий остается Слуга народа, которую поддерживают 47,1% респондентов из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Также преодолевают проходной барьер Оппозиционная платформа — За життя (11,1%), партия Голос (8,1%), Батькивщина (7,3%) и Европейская Солидарность (5,0%).

Партию Сила и честь готовы поддержать 4,1%, партию Гражданская позиция — 2,2%, Радикальная партия — 2,1%, партию ВО Свобода — 2,1%, партию Украинская стратегия — 1,9%, Оппозиционный блок — 1,8%, Самопомич — 1,2%. Рейтинг других политических сил — менее 1%.

Напомним, по результатам роллингового исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, за партию Слуга народа готовы проголосовать 47,5% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать, за Оппозиционную платформу — За життя — 11%, ВО Батькивщину — 8,7%, Европейскую солидарность — 8,3% опрошенных, Голос — 5,3%.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   Соцопрос Верховная Рада Парламентские выборы

Спецтема   Выборы в Раду

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