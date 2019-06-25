ЦИК снова отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы Сегодня, 00:59 1451 Цей матеріал також доступний українською Александр Онищенко/Facebook Онищенко подал в суд, но ему снова отказали в регистрации Александр Онищенко/Facebook

Центральная избирательная комиссия повторно отказала беглому нардепу Александру Онищенко в регистрации кандидатом на выборах в Раду.

Об этом сообщили в Гражданской сети Опора.

По данным организации, решение было принято на заседании в понедельник, 24 июня.

Его приняли единогласно.

Напомним, Шестой апелляционный админсуд Киева обязал ЦИК зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом на выборах в Верховную Раду. Суд аргументировал его тем, что Онищенко якобы представлял Украину на конных соревнованиях за рубежом.

Напомним, 9 июня появилась информация о том, что Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах. Позже стало известно, что беглый нардеп Онищенко подал документы в ЦИК.

15 июня ЦИК отказала политику в регистрации на основании того, что он не проживал постоянно в Украине в течение пяти последних лет.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

