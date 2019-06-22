Владимир Вятрович
Первый месяц. Что мы узнали о Зеленском
Сергей Фурса
Почему Марш равенства пугает политиков
Игорь Мазепа
Где деньги? Есть ли у украинского бизнеса доступ к капиталу
Синдзо Абэ
Чего ждать от саммита G20
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Новинский передумал идти в Раду от Оппоблока

22 июня, 16:00
4438
Цей матеріал також доступний українською
Новинский передумал идти в Раду от Оппоблока - фото

Вадим Новинский / Facebook

Новинский пойдет по мажоритарному округу

Председатель фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский не пойдет на выборы в парламент по списку объединения Оппозиционный блок.

Об этом сообщил Евгений Мураев, передает пресс-служба Оппоблока.

По его словам, Новинский будет баллотироваться на мажоритарном округе.

«Многие принял решение идти по мажоритарным округам, так как некоторые партийные бренды с безымянными людьми, которые себя не зарекомендовали, могут обмануть доверие избирателей», — заявил Мураев.

Напомним, 10 июня, Оппозиционный блок представил первую десятку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.

В первой десятке списка Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Бойченко, Владимир Буряк, Богдан Андреев, Ульяна Ткаченко, Владимир Пилипенко. Был также и Вадим Новинский,

Читайте также:

Теги:   Парламентские выборы Оппозиционный блок Вадим Новинский

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 05:14

img
Если РФ не выполнит решение Международного трибунала, Украина начнет новую волну давления — Климкин
Геополитика

Сегодня, 13:47

img
В ПАСЕ отказались провести срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе MH17 и экономическому шантажу РФ
Футбол

Сегодня, 00:40

img
Аргентина вышла в четвертьфинал Кубка Америки

ТОП 3

Политика

Вчера, 07:06

img
Откровения Медведчука об украинцах и Гройсмана — о системе. Топ-5 цитат недели
13735
Политика

Сегодня, 02:16

img
ЦИК не зарегистрировала Парасюка кандидатом в нардепы
11465
Политика

Вчера, 14:50

img
Авторам учебников советуют называть войну на Донбассе «гражданским конфликтом» — Гриневич
8220

Новости Одессы

img
На севере Одесской области задержали банду наркоторговцев с 7,5 тоннами каннабиса и маковой соломки
img
Не хватило на бензин? В Одессе водитель такси украл крышку люка (видео)
img
Ректорские войны в Одессе: три тура Водного, аграрный тупик и битва за Медин