Новинский передумал идти в Раду от Оппоблока 22 июня, 16:00 4438 Цей матеріал також доступний українською Вадим Новинский / Facebook Новинский пойдет по мажоритарному округу Вадим Новинский / Facebook

Председатель фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский не пойдет на выборы в парламент по списку объединения Оппозиционный блок.

Об этом сообщил Евгений Мураев, передает пресс-служба Оппоблока.



По его словам, Новинский будет баллотироваться на мажоритарном округе.

«Многие принял решение идти по мажоритарным округам, так как некоторые партийные бренды с безымянными людьми, которые себя не зарекомендовали, могут обмануть доверие избирателей», — заявил Мураев.

Напомним, 10 июня, Оппозиционный блок представил первую десятку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.

В первой десятке списка Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Бойченко, Владимир Буряк, Богдан Андреев, Ульяна Ткаченко, Владимир Пилипенко. Был также и Вадим Новинский,