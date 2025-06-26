Условные «блоки» Залужный и Зеленский (оба на фото) — фавориты опроса (Фото: ОП)

Условный блок Валерия Залужного , бывшего главнокомандующего ВСУ и посла Украины в Британии, мог бы стать победителем парламентских выборов в Украине, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования общественных настроений от трех социологических учреждений — Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометр, с которыми ознакомился NV.

Респондентов попросили ответить, за какую политическую силу они, скорее всего, проголосовали бы, если бы парламентские выборы состоялись вскоре.

В первую по популярности пятерку вошли такие условные политсилы:

Блок Валерия Залужного, экс-главы ВСУ — за эту силу готовы голосовать 21,1% всех опрошенных и 30,1% из всех, кто определились и готовы прийти на выборы,

Блок Владимира Зеленского, действующего президента Украины — 13,4% и 19% соответственно среди всех респондентов и среди тех, кто определился,

Блок Петра Порошенко, пятого президента Украины — 5,3% и 7,5%,

Блок Кирилла Буданова, главы ГУР Минобороны Украины — 4,9% и 6,9%,

Блок Андрея Билецкого, командира Третьего армейского корпуса ВСУ — 3,9% и 5,6%.

Инфографика: SOCIS

Блок Залужного также является самым популярным среди вариантов «второго выбора» — то есть тех политсил, за которые готовы голосовать респонденты, если их фаворит не будет участвовать в выборах.

Инфографика: SOCIS

По данным этого же опроса, если выборы президента Украины состоялись бы в ближайшее время, 30,9% избирателей среди тех, кто определился и был бы готов проголосовать, поддержали бы кандидатуру действующего главы государства Владимира Зеленского. Второе место по этому показателю занимает бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (27,7%).