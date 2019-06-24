Для сокращения количества нардепов. Гройсман выступил за еще одни досрочные выборы в Раду Вчера, 23:58 2775 Цей матеріал також доступний українською Владимир Гройсман/Facebook Гройсман считает, что в Раде должно быть 250 нардепов Владимир Гройсман/Facebook

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил за еще одни досрочные выборы в Верховную Раду после внесения изменений в Конституцию для сокращения количества народных депутатов.

«Необходимо сейчас провести досрочные выборы, необходимо изменить Конституцию и после определенного периода времени идти сразу на досрочные выборы для того, чтобы перегрузить парламент, сделать 250 депутатов», — сказал он в эфире телеканала ICTV, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Гройсмана, сэкономленные на содержание нардепов средства можно будет направить на другие сферы экономики.

Он также добавил, что его политическая сила поддержит такое развитие событий.

Напомним, после победы на выборах Владимира Зеленского и решения о досрочных парламентских выборах глава Кабмина Владимир Гройсман заявил о создании собственной политической партии Украинская стратегия и самостоятельном походе в Раду.

Он исключил участие в выборах в составе какого-либо объединения.

Досрочные парламентские выборы в Раду должны состояться 21 июля.