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Для сокращения количества нардепов. Гройсман выступил за еще одни досрочные выборы в Раду

Вчера, 23:58
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Для сокращения количества нардепов. Гройсман выступил за еще одни досрочные выборы в Раду - фото

Владимир Гройсман/Facebook

Гройсман считает, что в Раде должно быть 250 нардепов

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил за еще одни досрочные выборы в Верховную Раду после внесения изменений в Конституцию для сокращения количества народных депутатов.

«Необходимо сейчас провести досрочные выборы, необходимо изменить Конституцию и после определенного периода времени идти сразу на досрочные выборы для того, чтобы перегрузить парламент, сделать 250 депутатов», — сказал он в эфире телеканала ICTV, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Гройсмана, сэкономленные на содержание нардепов средства можно будет направить на другие сферы экономики.

Он также добавил, что его политическая сила поддержит такое развитие событий.

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Напомним, после победы на выборах Владимира Зеленского и решения о досрочных парламентских выборах глава Кабмина Владимир Гройсман заявил о создании собственной политической партии Украинская стратегия и самостоятельном походе в Раду.

Он исключил участие в выборах в составе какого-либо объединения.

Досрочные парламентские выборы в Раду должны состояться 21 июля.

Теги:   Народные депутаты Владимир Гройсман Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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