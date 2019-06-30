Гендиректор 1+1 рассказал, будет ли канал поддерживать Слугу народа Сегодня, 07:27 3977 Цей матеріал також доступний українською НВ Александр Ткаченко НВ

Генеральный директор 1+1, девятый номер списка Слуги народа Александр Ткаченко рассказал, будет ли канал поддерживать партию президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью theБабель.

По словам Ткаченко, «плюсы» единственный канал, который критиковал пятого президента Украины Петра Порошенко, а президент Зеленский появлялся «не так часто».

«Здесь лежит мониторинг, который проводили ОБСЕ и Совет Европы, у нас есть мониторинг Детектор медиа. Там есть одна замечательна строка, которая говорит об иллюзорности большой поддержки, если речь идет о новостях. В новостях Зеленский появлялся не так часто, но, вместе с этим, мы были единственным каналом, который „имел наглость“ критиковать Порошенко. Ни один другой канал в стране его не критиковал. Из-за этого могла сложиться иллюзия, что есть какой-то дисбаланс. Дисбаланса в новостях на самом деле не было. Зелинского было во проектах Квартала, но так было и раньше», — рассказал он.

На вопрос, почему за день до первого тура внезапно вышел фильм о Рональде Рейгане, Ткаченко сказал, что считали это «уместным в контексте общественной дискуссии на тему актер-политик».

Гендиректор 1+1 подчеркивает, что канал не имеет цели поддерживать Слугу народа: «Это продолжение ответа о якобы поддержке во время президентской кампании — в новостях у нас не было, нет и не будет такой цели».