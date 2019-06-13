Выборы в Раду: директор Института нацпамяти присоединился к партии Порошенко Сегодня, 16:33 Цей матеріал також доступний українською Volodymyr Viatrovych/Facebook Вятрович идет в парламент из-за угрозы реванша Volodymyr Viatrovych/Facebook

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о решении идти в Верховную Раду с партией экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность.

В своем видеообращении он сказал, что разделяет программу политической силы, команду которой объединяет опыт и способность к изменениям.

Вятрович подчеркнул, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов. Он также заявил, что партия Порошенко нужна новому парламенту из-за угрозы реванша.

«Изменения в Украине будут украинскими», — резюмировал Вятрович.

Партия бывшего главы государства Европейская солидарность представила первую десятку списка. № 1 стал сам Петр Порошенко.

По данным последним соцопросов, Европейскую солидарность готовы поддержать 7,9% украинцев.

Досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.

