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Выборы в Раду: директор Института нацпамяти присоединился к партии Порошенко

Сегодня, 16:33
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Выборы в Раду: директор Института нацпамяти присоединился к партии Порошенко - фото

Volodymyr Viatrovych/Facebook

Вятрович идет в парламент из-за угрозы реванша

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о решении идти в Верховную Раду с партией экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность.

В своем видеообращении он сказал, что разделяет программу политической силы, команду которой объединяет опыт и способность к изменениям.

Вятрович подчеркнул, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов. Он также заявил, что партия Порошенко нужна новому парламенту из-за угрозы реванша.

«Изменения в Украине будут украинскими», — резюмировал Вятрович.

Партия бывшего главы государства Европейская солидарность представила первую десятку списка. № 1 стал сам Петр Порошенко.

По данным последним соцопросов, Европейскую солидарность готовы поддержать 7,9% украинцев.

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Досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.

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Теги:   партия Европейская Солидарность Досрочные выборы в ВР Владимир Вятрович

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