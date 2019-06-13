Выборы в Раду: директор Института нацпамяти присоединился к партии Порошенко
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о решении идти в Верховную Раду с партией экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность.
В своем видеообращении он сказал, что разделяет программу политической силы, команду которой объединяет опыт и способность к изменениям.
Вятрович подчеркнул, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов. Он также заявил, что партия Порошенко нужна новому парламенту из-за угрозы реванша.
«Изменения в Украине будут украинскими», — резюмировал Вятрович.
Партия бывшего главы государства Европейская солидарность представила первую десятку списка. № 1 стал сам Петр Порошенко.
По данным последним соцопросов, Европейскую солидарность готовы поддержать 7,9% украинцев.
Досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.