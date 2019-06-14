Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала кандидатами Жеваго, Шахова и Палицу
14 июня, 20:13
ЦИК зарегистрировала 76 кандидатов на выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Среди зарегистрированных действующие нардепы Владимир Арешонков, Сергей Шахов, Константин Жеваго, Александр Спиваковский, экс-заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рищук и экс-глава Одесской ОГА Игорь Палица.
Также комиссия зарегистрировала четырех кандидатов в народные депутаты, выдвинутых Правым сектором.
Напомним, что выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.