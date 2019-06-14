Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Владислав Иноземцев
Используйте это
Наталья Кадя
Как оздоровить память летом
Джуди Демпси
Ахиллесова пята Европы
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала кандидатами Жеваго, Шахова и Палицу

14 июня, 20:13
Цей матеріал також доступний українською
Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала кандидатами Жеваго, Шахова и Палицу - фото

Радио Свобода

Выборы пройдут 21 июля

ЦИК зарегистрировала 76 кандидатов на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Среди зарегистрированных действующие нардепы Владимир Арешонков, Сергей Шахов, Константин Жеваго, Александр Спиваковский, экс-заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рищук и экс-глава Одесской ОГА Игорь Палица.

Также комиссия зарегистрировала четырех кандидатов в народные депутаты, выдвинутых Правым сектором.

Напомним, что выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Читайте также:
 Перезагрузка парламента. Каким может быть следующий созыв Рады — инфографика

Теги:   ЦИК Украины Досрочные выборы в ВР

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 08:44

img
Первые лица. Топ-10 кандидатов от партий, которые проходят в Раду
Футбол

Вчера, 20:55

img
Украина — Южная Корея 3:1. События по минутам финала молодежного чемпионата мира
Футбол

Вчера, 22:04

img
Украина — Южная Корея 3:1. Видео голов и обзор финала молодежного чемпионата мира

ТОП 3

Политика

Сегодня, 08:30

img
Основатель клиники Борис, который в первой двадцатке Слуги народа, высказался о медреформе, Супрун и Комаровском
24562
Политика

Вчера, 08:30

img
Парламентская революция. Как две новые партии могут изменить состав Рады
8515
Политика

Сегодня, 00:45

img
Зеленский искупался в мариупольском фонтане — видео
6040

Новости Одессы

img
Во дворике одесского музея спел Борис Гребенщиков
img
На Киевской трассе Kia врезалась в "Жигули": есть пострадавшие
img
Два одессита стали чемпионами мира по футболу в составе юношеской сборной