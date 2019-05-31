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Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще девять кандидатов

31 мая, 21:03
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Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще девять кандидатов - фото

Радио Свобода

21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду

ЦИК зарегистрировала еще девять кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Соответствующее решение приняли в пятницу, 31 мая на заседании ЦИК.

Кандидатами зарегистрировали:

Мисирука А.Н. — в ОВО № 21

Бабенко А.В. — в ОВО № 33,

Кривохатько В.В. — в ОВО № 82,

Карплюка В.А. — в ОВО № 95,

Здоровця А.Н. — в ОВО № 97,

Климова Л. — в ОВО № 137,

Тесаловського О.Б. — в ОВО № 174,

Супруненко О.И. — в ОВО № 216,

Радько Е.А. — в ОВО № 218.

Напомним, что 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.

Теги:   Досрочные выборы в ВР ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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