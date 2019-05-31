Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще девять кандидатов
ЦИК зарегистрировала еще девять кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Соответствующее решение приняли в пятницу, 31 мая на заседании ЦИК.
Кандидатами зарегистрировали:
Мисирука А.Н. — в ОВО № 21
Бабенко А.В. — в ОВО № 33,
Кривохатько В.В. — в ОВО № 82,
Карплюка В.А. — в ОВО № 95,
Здоровця А.Н. — в ОВО № 97,
Климова Л. — в ОВО № 137,
Тесаловського О.Б. — в ОВО № 174,
Супруненко О.И. — в ОВО № 216,
Радько Е.А. — в ОВО № 218.
Напомним, что 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.