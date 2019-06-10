Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала 31 кандидата, среди них двое действующих нардепов Вчера, 21:03 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Выборы состоятся 21 июля Радио Свобода

ЦИК зарегистрировала еще 31 кандидата в народные депутаты Украины.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Во время очередного заседания зарегистрировали 29 кандидатов, которые баллотируются в одномандатный избирательный округ в порядке самовыдвижения, в том числе действующих нардепов Богдана Дубневича (округ 118) и Светлану Залищук (округ 199).

Кроме того, ЦИК зарегистрировала двух кандидатов в народные депутаты, выдвинутых на съездах политическими партиями, в одномандатных избирательных округах. Из них один — от партии Рідне місто — Бойко Т. Г. в ОИО № 23; один — от политической партии Народна правда — Дуброва А.С. в ОИО № 211.

По состоянию на понедельник, 10 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 95 кандидатов в народные депутаты Украины.

Напомним, что 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.