Томас Фридман
Шоковая терапия. Сможет ли Трамп усмирить Китай
Андрей Зубов
Вчера это было в Армении. Пришла очередь России
Петр Олещук
Партийная лотерея
Иван Верстюк
Другая Америка
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала 31 кандидата, среди них двое действующих нардепов

Вчера, 21:03
Цей матеріал також доступний українською
Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала 31 кандидата, среди них двое действующих нардепов - фото

Радио Свобода

Выборы состоятся 21 июля

ЦИК зарегистрировала еще 31 кандидата в народные депутаты Украины.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Во время очередного заседания зарегистрировали 29 кандидатов, которые баллотируются в одномандатный избирательный округ в порядке самовыдвижения, в том числе действующих нардепов Богдана Дубневича (округ 118) и Светлану Залищук (округ 199).

Кроме того, ЦИК зарегистрировала двух кандидатов в народные депутаты, выдвинутых на съездах политическими партиями, в одномандатных избирательных округах. Из них один — от партии Рідне місто — Бойко Т. Г. в ОИО № 23; один — от политической партии Народна правда — Дуброва А.С. в ОИО № 211.

По состоянию на понедельник, 10 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 95 кандидатов в народные депутаты Украины.

Напомним, что 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.

Читайте также:
 Перезагрузка парламента. Каким может быть следующий созыв Рады — инфографика

Теги:   Досрочные выборы в ВР ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 13:42

img
Тридцать пострадавших. Что привело к массовому отравлению детей в летнем лагере
События

Вчера, 21:20

img
Утечка химикатов в реку Рось: в Белой Церкви восстановили водоснабжение
Политика

Вчера, 14:49

img
Мураев № 1. Оппоблок представил первую десятку предвыборного списка

ТОП 3

Политика

9 июня, 16:57

img
Первые 100 человек из списка президентской партии Слуга народа — перечень всех кандидатов
17957
Политика

9 июня, 12:51

img
Партия Слуга народа представила первую двадцатку списка на выборах в Раду
12831
Политика

9 июня, 13:54

img
Зеленский покинул съезд своей партии на гольфкаре — видео
10389

Новости Одессы

img
Президент распорядился немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в одесской психиатрической больнице
img
"Китайская стена": парк в центре Одессы поделили забором и ограничили вход (фото)
img
Страшный пожар в одесской психиатрической больнице: горело ветеранское отделение, погибли пациенты и медсестра (обновляется, фото, видео)