Выборы в Раду: ЦИК успеет напечатать бюллетени
Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заявил, что Министерство экономического развития и торговли издало указ, благодаря которому комиссия успеет напечатать бюллетени для парламентских выборов.
Об этом сообщает Опора.
Комментируя указ, Радченко сказал, что Минэкономразвития «наконец прислушалось к ЦИК и дает объяснения по изготовлению и печати избирательных бюллетеней».
По его словам, препятствий для печати избирательных бюллетеней и угроз срывов тендерных процедур сейчас не существует, потому что заказать их печать можно будет по переговорной процедуре.
Однако он отметил, что сейчас удалось решить проблему исключительно с печатью бюллетеней.
«Я отмечаю, что есть еще целый ряд продукции печатной, которая будет использоваться и должна использоваться в соответствии с законом „О выборах народных депутатов“, как на избирательных участках, так и в окружных избирательных комиссиях», — объяснил заместитель главы ЦИК.
Напомним, что глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что по действующей процедуре системы закупок комиссия не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.
В связи с ситуацией Центризбирком обращался к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли.