Выборы в Раду: ЦИК успеет напечатать бюллетени Сегодня, 21:45 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Выборы запланированы на 21 июля Радио Свобода

Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заявил, что Министерство экономического развития и торговли издало указ, благодаря которому комиссия успеет напечатать бюллетени для парламентских выборов.

Об этом сообщает Опора.

Комментируя указ, Радченко сказал, что Минэкономразвития «наконец прислушалось к ЦИК и дает объяснения по изготовлению и печати избирательных бюллетеней».

По его словам, препятствий для печати избирательных бюллетеней и угроз срывов тендерных процедур сейчас не существует, потому что заказать их печать можно будет по переговорной процедуре.

Однако он отметил, что сейчас удалось решить проблему исключительно с печатью бюллетеней.

«Я отмечаю, что есть еще целый ряд продукции печатной, которая будет использоваться и должна использоваться в соответствии с законом „О выборах народных депутатов“, как на избирательных участках, так и в окружных избирательных комиссиях», — объяснил заместитель главы ЦИК.

Напомним, что глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что по действующей процедуре системы закупок комиссия не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.

В связи с ситуацией Центризбирком обращался к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли.