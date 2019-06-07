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Выборы в Раду: ЦИК успеет напечатать бюллетени

Сегодня, 21:45
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Выборы в Раду: ЦИК успеет напечатать бюллетени - фото

Радио Свобода

Выборы запланированы на 21 июля

Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заявил, что Министерство экономического развития и торговли издало указ, благодаря которому комиссия успеет напечатать бюллетени для парламентских выборов.

Об этом сообщает Опора.

Комментируя указ, Радченко сказал, что Минэкономразвития «наконец прислушалось к ЦИК и дает объяснения по изготовлению и печати избирательных бюллетеней».

По его словам, препятствий для печати избирательных бюллетеней и угроз срывов тендерных процедур сейчас не существует, потому что заказать их печать можно будет по переговорной процедуре.

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Однако он отметил, что сейчас удалось решить проблему исключительно с печатью бюллетеней.

«Я отмечаю, что есть еще целый ряд продукции печатной, которая будет использоваться и должна использоваться в соответствии с законом „О выборах народных депутатов“, как на избирательных участках, так и в окружных избирательных комиссиях», — объяснил заместитель главы ЦИК.

Напомним, что глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что по действующей процедуре системы закупок комиссия не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.

В связи с ситуацией Центризбирком обращался к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли.

Теги:   Досрочные выборы в ВР ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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