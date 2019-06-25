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Почти десять на место. ЦИК зарегистрировала более 4600 кандидатов в нардепы на выборах в Раду

Сегодня, 03:21
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Почти десять на место. ЦИК зарегистрировала более 4600 кандидатов в нардепы на выборах в Раду - фото

ЦИК

ЦИК продолжает регистрировать кандидатов на выборах в Раду

По состоянию 24 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4666 кандидатов в народные депутаты на выборах в Верховную Раду.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, в одномандатных избирательных округах зарегистрировала 2331 кандидата. Из них 1507 человек — самовыдвиженцы, 824 — представители политических партий.

Также были зарегистрированы 2335 кандидатов в нардепы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Отмечается, что они представляли 18 политических партий.

Документы на регистрацию кандидаты в нардепы подали до 20 июня включительно. 25 июня — последний день их рассмотрения представителями ЦИК.

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Досрочные парламентские выборы должны состояться 21 июля.

Теги:   Регистрация ЦИК Украины Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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