Почти десять на место. ЦИК зарегистрировала более 4600 кандидатов в нардепы на выборах в Раду Сегодня, 03:21 665 Цей матеріал також доступний українською ЦИК ЦИК продолжает регистрировать кандидатов на выборах в Раду ЦИК

По состоянию 24 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4666 кандидатов в народные депутаты на выборах в Верховную Раду.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, в одномандатных избирательных округах зарегистрировала 2331 кандидата. Из них 1507 человек — самовыдвиженцы, 824 — представители политических партий.

Также были зарегистрированы 2335 кандидатов в нардепы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Отмечается, что они представляли 18 политических партий.

Документы на регистрацию кандидаты в нардепы подали до 20 июня включительно. 25 июня — последний день их рассмотрения представителями ЦИК.

Досрочные парламентские выборы должны состояться 21 июля.