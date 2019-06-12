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Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам

Вчера, 23:30
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Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам - фото

Радио Свобода

ЦИК продолжает регистрировать кандидатов в нардепы

ЦИК в среду, 12 июня отказала в регистрации двоим кандидатам в народные депутаты.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Также ЦИК зарегистрировала 17 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.

Всего по состоянию на среду, 12 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 135 кандидатов, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения — 128, выдвинутых политическими партиями — семь.

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Напомним, что выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Теги:   ЦИК Украины Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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