Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам
ЦИК в среду, 12 июня отказала в регистрации двоим кандидатам в народные депутаты.
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Также ЦИК зарегистрировала 17 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.
Всего по состоянию на среду, 12 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 135 кандидатов, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения — 128, выдвинутых политическими партиями — семь.
Напомним, что выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.