Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам Вчера, 23:30 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода ЦИК продолжает регистрировать кандидатов в нардепы Радио Свобода

ЦИК в среду, 12 июня отказала в регистрации двоим кандидатам в народные депутаты.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Также ЦИК зарегистрировала 17 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.

Всего по состоянию на среду, 12 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 135 кандидатов, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения — 128, выдвинутых политическими партиями — семь.

Напомним, что выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.