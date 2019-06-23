ЦИК обжаловала решение суда, которым обязали зарегистрировать Онищенко кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины подала апелляцию на решение суда, которым обязали зарегистрировать беглого народного депутата Александра Онищенко кандидатом на внеочередных выборах в Верховную Раду.
«Центральная избирательная комиссия 23 июня 2019 года подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда», — говорится в сообщении.
В ЦИК считают решение суда незаконным и необоснованным. По мнению ЦИК, выводы суда об обязательстве зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты не соответствуют обстоятельствам дела.
Напомним, Шестой апелляционный админсуд Киева обязал ЦИК зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом на выборах в Верховную Раду. Суд аргументировал его тем, что Онищенко якобы представлял Украину на конных соревнованиях за рубежом.
Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах.
Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.