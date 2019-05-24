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Выборы в Раду: ЦИК обнародовала размер залога для кандидатов

Вчера, 17:58
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Выборы в Раду: ЦИК обнародовала размер залога для кандидатов - фото

Радио Свобода

24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания

Центральная избирательная комиссия обнародовала размеры денежного залога для кандидатов в Верховную Раду и открыла счет для зачисления этих средств.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, должна внести 4 173 000,00 грн.

Для кандидатов в одномандатном округе размер денежного залога составляет 41 730,00 гривен.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

Теги:   Досрочные выборы в ВР ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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