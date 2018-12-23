Выборы в ОТО: В Черкасской области зафиксировали подделку бюллетеней и голосование без паспорта Сегодня, 20:17 99 Цей матеріал також доступний українською kurs.if. ua На участках также наблюдается много "псевдожурналистов"

В Черкасской области во время выборов в объединенные территориальные общины зафиксировали многочисленные нарушения: подделку бюллетеней, подвоз избирателей, выдачу бюллетеней без паспорта и другое.

Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на главу отделения Центральной избирательной комиссии в Черкасской области Максима Михлика.

По его словам, в селе Михайловка Черкасской области, где в воскресенье, 23 декабря, проходят выборы в ОТО, зафиксировали случай подделки документации. Это является одним из самых серьезных нарушений за сегодня в области.

"Были поддельные бюллетени с номером другого участка... Эти бюллетени не будут учтены. Это серьезное дело, полиция занимается", – сообщил Михлик.

Также отмечается, что на других участках фиксируют подвоз избирателей.

"Это массово происходит по всей области, по разным участкам. Но это не прямое нарушение, главное чтобы здесь не происходило подкупа. Также выдача бюллетеней без паспорта, отказ голосовать с ID-картами, проблема со списками избирателей. Но это стандартные нарушения, особенно на результат не влияют", – подчеркнул чиновник.

По словам Михлика, на участках также наблюдается много "псевдожурналистов из неизвестных никому СМИ", которых на участках больше, чем избирателей.

Ранее сообщалось, что в пгт Барышевка Киевской области во время выборов в объединенную территориальную общину зафиксировали первые фальсификации.

Напомним, в воскресенье, 23 декабря, проходят первые выборы депутатов и председателей сельских, поселковых, городских советов 78 объединенных территориальных общин.

Выборы проходят в 9 городских, 16 поселковых и 53 сельских ОТГ в 13 областях Украины. Это Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.