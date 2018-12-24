Выборы в ОТГ: Тимошенко заявила о победе Батькивщины Сегодня, 14:26 2663 Цей матеріал також доступний українською В Украине провели выборы в ОТГ

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила о победе своей политической силы на выборах в ОТГ, передает Укринформ.

"Абсолютное первое место с большим отрывом с результатом 35,7% заняла партия Батькивщина. На втором месте с результатом 22,7% - Блок Петра Порошенко", - сказала она.

По словам Тимошенко, ее политсила зафиксировала фальсификации на выборах в ОТГ.

Всего 23 декабря проходили выборы глав и депутатов в 78 ОТГ в 13 регионах Украины.

Ранее, о победе на выборах заявили в БПП. По информации политической силы, выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии БПП победили в пяти городских ОТГ, 11 – в поселковых и 35 – в сельских.