Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
Алексей Бондарев
Сатурн без колец и Марс без метана
Андрей Кокотюха
Двойка по чтению

Выборы в ОТГ: Тимошенко заявила о победе Батькивщины

Сегодня, 14:26
2663
Цей матеріал також доступний українською

В Украине провели выборы в ОТГ

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила о победе своей политической силы на выборах в ОТГ, передает Укринформ.

"Абсолютное первое место с большим отрывом с результатом 35,7% заняла партия Батькивщина. На втором месте с результатом 22,7% - Блок Петра Порошенко", - сказала она.

По словам Тимошенко, ее политсила зафиксировала фальсификации на выборах в ОТГ.

Всего 23 декабря проходили выборы глав и депутатов в 78 ОТГ в 13 регионах Украины.

Ранее, о победе на выборах заявили в БПП. По информации политической силы, выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии БПП победили в пяти городских ОТГ, 11 – в поселковых и 35 – в сельских.

Теги:   Выборы Победитель Юлия Тимошенко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Последние новости

События

Сегодня, 14:48

Взрыв на ярмарке во Львове: медики рассказали о состоянии пострадавших
Страны

Сегодня, 14:46

В Брюсселе неизвестный открыл огонь по витрине ресторана
События

Сегодня, 14:26

В Харькове в середине мурала установили огромный градусник с часами

ТОП-3 мнений

Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
12340
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
21 декабря: Трамп уничтожает США
6419
Павел Казарин - фото
Павел Казарин
Два мифа об Украине
5124
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
27504
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
14351
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
12340
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29114
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
27504
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25206

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться