Выборы в 125 объединенных общинах назначили на 23 декабря

Центральная избирательная комиссия назначила выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также их председателей и мэров 125 объединенных территориальных общин на 23 декабря.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Украинские Новости.

На заседании ЦИК в пятницу, 12 октября, принято решение назначить на воскресенье, 23 декабря, выборы в 125 объединенных территориальных общинах: 15 городских, 22 поселковых и 88 сельских, в состав которых вошли 434 местных совета в 22 областях.

Согласно решению ЦИК, 3 ноября будет дан старт избирательной кампании. По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 702 тыс. избирателей.

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